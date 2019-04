Come migliorare la Juve? Dentro Ramsey, serve un centravanti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Otto Scudetti di fila, l’ultimo vinto con ancora mezzo girone di ritorno da giocare, solo con la matematica a lanciare un’ancora di salvezza al Napoli. Migliorare la Juventus è difficile, perché sulla carta avrebbe pure delle alternative interessanti in ogni reparto. Certamente manca un centravanti di spessore, un Gonzalo Higuain per intenderci. E forse il peccato originale è stato proprio quello di non dare un’alternativa a Mario Mandzukic, unico centravanti di peso (e di ruolo) che però nel 2019 ha steccato praticamente tutti gli appuntamenti e che ad Amsterdam non c’era. Moise Kean è una bella scoperta, per un’esplosione quasi inaspettata nella seconda parte di stagione, ma non ha ancora la forza e l’esperienza dell’attaccante di razza, meglio da seconda punta o sulla fascia, come ha giocato in Nazionale. Quindi, paradossalmente, servirebbe un investimento in attacco.

A centrocampo arriverà Ramsey e i nuovi equilibri sono ancora tutti da sondare, in porta Szczesny ha fatto una grande stagione e Perin è un secondo di totale affidamento. Così è la difesa che potrebbe avere bisogno di un’aggiustata: Joao Cancelo ha alternato grandi cose a momenti di difficoltà, come con l’Inter nell’anno prima, De Sciglio è uomo di Allegri e può ricoprire diverse posizioni, Spinazzola nella retroguardia a quattro per ora fa fatica. Alex Sandro, invece, potrebbe lasciare e quindi servirà un’alternativa a sinistra. E forse anche una in mezzo, svecchiando la difesa dopo l’addio di Caldara di un anno fa, con Rugani che non sembra ancora adatto a essere il titolare fisso: via Barzagli potrebbe essere il momento di Ruben Dias, ma il sogno è Varane. Umtiti e Savic sono alternative perché non darebbero quella certezza rispetto al francese del Real.