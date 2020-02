vedi letture

Come risolvere i problemi difensivi della Juve? Risponde Sarri: "Serve più aggressività"

"Come risolvere i problemi difensivi della Juve?" E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che ha risposto così: "Con più aggressività, dobbiamo alzare il livello di intensità difensiva. Questo problema ci succede solamente in alcuni momenti della partita, non sempre, ma dobbiamo comunque lavorarci".

