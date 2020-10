Come si sostituisce CR7? Pirlo: "Morata ci sarà come a Crotone. Il resto lo decido domani"

Fra i temi affrontati dal tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio Champions contro la Dinamo Kiev, c'è anche quello della sostituzione di Cristiano Ronaldo: "Purtroppo non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono giocare in quel ruolo, come ha fatto per esempio Morata a Crotone. In quella casella non credo che cambieremo, il resto lo decideremo domani".

