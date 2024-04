Come sta Mancini dopo le polemiche post derby? De Rossi: "Non ha contraccolpi, è allegrissimo"

Come sta Mancini? È questa una delle domande a cui Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma domani alle 21:00 a San Siro: "Sta bene, non ha contraccolpi ed è felicissimo e allegrissimo - ha detto De Rossi -. Abbiamo accettato la decisione del Giudice e doneremo la somma in beneficenza".

Cosa temi del Milan?

"Qualità dei giocatori e il loro allenatore. Conosco Pioli da tempo: ha portato punti allenando le piccole, la Lazio, poi ha vinto lo Scudetto con una qualità incredibile; si è sempre evoluto, è sempre migliorato. Il Milan gioca, è armonico; al di là dei momenti, il Milan ha ritrovato condizione e quando vince gioca bene, mette in difficoltà tutti quanti".

Quanto ti ha cambiato allenare la Roma?

"Tutte le porta in faccia che ho preso negli ultimi 7-8 mesi mi hanno portato ad allenare la Roma. Alle volte ci piangiamo addosso, ma poi va sempre tutto bene".

Partita alla pari?

"Grazie a Dio la classifica non conta. Ho letto da qualche parte che la Roma non ha nulla da perdere. No: la Roma ha tutto da perdere. Non siamo qui a fare le comparse. Pareggio? Dovremmo essere un po' machiavellici per giocare per il pareggio, noi dobbiamo provare a vincere".

Ha dovuto placare un po' gli animi?

"Ho detto di rimanere coi piedi per terra, ma non c'è stato bisogno. Ho visto allegria, sorrisi e in campo sono andati forte. Mi basta così. Non penso di vederli molli domani. Questa partita è importante come il derby".

