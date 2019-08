Comincia l'avventura di Bennacer: la squadra di Giampaolo prende forma

Ismael Bennacer è pronto a prendersi il Milan. Terminano oggi, infatti, le vacanze del centrocampista algerino; una pausa meritata dopo le fatiche della Coppa d'Africa, in cui ha trascinato la sua Nazionale al successo, meritandosi anche il premio di MVP del torneo.

L'importanza del regista - Con il suo arrivo a Milanello, Giampaolo può finalmente assemblare la sua macchina tutta tecnica e fantasia. Bennacer, riporta La Gazzetta dello Sport, è un giocatore che "pensa in verticale e sviluppa gioco velocemente", un regista per la fase di raccordo e avvio della manovra. Una vera e propria priorità per il mercato rossonero, espressamente richiesto dall'ex mister della Sampdoria.