© foto di Giacomo Morini

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a Sky Sport direttamente da New York (dove la squadra è impegnata nella ICC): "Chiesa? Io voglio che tutti si divertano. C'è tanto lavoro da fare soprattutto quando torniamo in Italia. Di trattenere Chiesa l'ho detto dal primo giorno, l'intenzione c'è sempre stata, l'ho sempre detto. E penso che lo farò. Quando ho comprato la Fiorentina, ho comprato tutta la Fiorentina e non un solo giocatore. Io voglio trattare tutti i giocatori con rispetto, come meritano, ci vuole rispetto reciproco tra me e loro, come faccio con i miei dipendenti. "Io rispetto te, tu rispetti me" l'ho detto fin dal primo giorno. So che la Juve ha un grande strapotere in Italia. Se vi ricordate io ero tifoso della Juve. E ormai ha già vinto tutto in italia, deve vincere all'estero. Il calcio italiano deve essere più equilibrato, forse anche grazie alla Fiorentina quest'anno. Per noi far conoscere tutta la città a miei giocatori è molto importante e lo stiamo facendo".