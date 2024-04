Fiorentina, Commisso dà la carica alla squadra verso l'Atalanta: "Testa, gambe e cuore"

vedi letture

La Fiorentina sbanca l'Arechi di Salerno, imponendosi con il punteggio finale di 0-2 sul campo della Salernitana e ritrovando così i tre punti in campionato dopo quasi due mesi, per la prima volta lontano dal Franchi nel 2024.

Dopo la partita, il presidente del club gigliato Rocco Commisso ha parlato al telefono con il tecnico Italiano, ma anche con gli autori delle due reti toscane Kouame ed Ikoné. Si è congratulato per la vittoria di una partita che poteva solo creare difficoltà, ma che con calma e costanza la Fiorentina ha portato a casa. Tre punti importanti per la classifica e il morale. Da parte sua Commisso si è detto contento per chi ha segnato e perché la squadra non ha subito reti. Ha quindi infine aggiunto: "Ora testa, gambe e cuore a Bergamo".