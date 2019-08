Commisso: "Fiorentina costruita dalle donne. Per me non è un hobby"

© foto di Federico De Luca 2019

Nuova conferenza stampa in casa Fiorentina. Questa volta ha preso la parola il presidente Rocco Commisso, che ha presentato i nuovi rapporti di sponsorizzazione (Mediacom Communications Corporation, Prima Assicurazioni ed Estra), prima di concentrarsi sul mercato e sul futuro del club viola: Ho aperto Mediacom dopo aver studiato alla Colombia University, ma quando nel 1995 ho fondato Mediacom per me era come la Fiorentina. La squadra viola non è da tempo tra le prime due-tre del campionato, così era Mediacom. Ora in America tutti invidiano il successo dell'azienda. Forse porterò la stessa fortuna a Firenze: voglio fare investimenti in una delle città più belle del mondo e in una squadra che non ha fatto bene negli ultimi anni. Volevano vendere perché non erano in grado di fare successo con la Fiorentina, io voglio trasformare "Junk in Jewels" allo stesso modo in cui ho fatto con Mediacom. Ma ci è voluto tempo. La sponsorizzazione è importante anche per Mediacom, che avrà modo di avere il proprio logo sulla maglia della squadra di una delle città più belle del mondo".

L'investimento di Mediacom come main sponsor della Fiorentina? "Qualcuno ha annunciato che Mediacom metterà nella Fiorentina 5 milioni, ma noi non abbiamo ancora rilasciato dati pubblici. Però abbiamo intenzione di investirne anche di più, lo annuncio io qui".

L'acquisto di Ribery? Ho aperto la cassa e adesso la stanno usando (ride, ndr). Siamo già arrivati a 24mila abbonati, arriviamo a 25mila e facciamo meglio di quanto accaduto da molti anni. Questo è incredibile. In un breve periodo riusciremo a trasformare questo entusiasmo in risultati con il tempo. Abbiamo circa due settimane e speriamo di arrivare a più di 25mila abbonati, le statistiche in confronto alle altre tifoserie sono incredibili. Voglio ringraziare per tutto l'affetto, i tifosi mi hanno ammorbidito. Sono tornato a New York dopo la festa allo stadio e ho pensato: devo fare qualcosa di importante. Anche se non voglio fare promesse. Siamo arrivati a questo punto, adesso vediamo cosa facciamo. Ho incontrato Ribery con la moglie e sono due bravissime persone. Questa squadra è fatta dalle donne: io non sarei stato qui non fosse stato per mia moglie, così come per Ribery e Boateng".

Ancora sulla sponsorizzazione: "L'investimento sarà un multiplo più di 1 di 5 milioni. 10, 15, 20, 25... Ma il numero preciso non lo do".

Che aspettative ci sono per questa Fiorentina? "Questa squadra è stata fatta grazie ad un gran lavoro di Montella, Pradè e Barone. L'ho detto fin dall'inizio: si può anche perdere ma bisogna dare sempre il massimo. Come facevo anche io in campo. Qualcuno dice che per me è un hobby ma per me non è così: è una passione. Non accetto la sconfitta e ho grande responsabilità, soprattutto verso i tifosi. Non li vogliamo deludere. Faremo degli errori, tutti fanno errori".

La mia volontà nella società viola? "Negli ultimi due mesi c'è una nuova leadership, un nuovo percorso diverso dal passato. Nonostante la distanza voglio essere coinvolto e soprattutto guarderò i giocatori e gli dirò: 'Io ti pago ma tu cosa mi dai in cambio?". In base a quello faremo le nostre valutazioni".

Domani sera in Curva Fiesole? "Ancora non ho deciso".