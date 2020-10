Commisso sull'addio di Chiesa: "Neanche una telefonata. Non penso di meritarmelo"

A margine della presentazione ufficiale del progetto per il nuovo centro sportivo della Fiorentina, Rocco Commisso, presidente del club viola ha parlato per la prima volta dell'addio di Federico Chiesa alla Juventus al termine di una lunga telenovela E ha attaccato il nuovo attaccante della Juventus: "Se siamo rimasti male dal suo addio? E' vero. A Chicago l'anno scorso la prima cosa che ho fatto è stata aspettare Chiesa davanti al bus: vi dico solo che ancora non l'ho sentito, pensate voi. Non penso di meritarmelo".