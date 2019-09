© foto di J.M.Colomo

Rivali oggi, ex compagni in passato, compagni anche adesso in Nazionale. Atletico Madrid contro Juventus è una gara che evoca e rievoca rapporti intensi tra ragazzi che ora si trovano con maglie diverse in Champions League.

Compagni di Nazionale

José María Giménez e Rodrigo Bentancur (Uruguay)

Felipe Augusto, Alex Sandro, Douglas Costa, Danilo (Brasile)

Santiago Arias e Juan Cuadrado (Colombia)

Ángel Correa, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala (Argentina)

João Félix, Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Thomas Lemar, Blaise Matuidi (Francia)

Ex compagni di squadra

Diego Costa, Juan Cuadrado (Chelsea 2015)

Stefan Savić, Federico Bernardeschi (Fiorentina 2014/15)

Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo (Real Madrid 2010–14, 2016/17)

Álvaro Morata, Sami Khedira (Real Madrid 2010–14)

Héctor Herrera, Alex Sandro, Danilo (Porto 2013–15)