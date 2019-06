Con Leonardo il PSG guarda di nuovo in Italia: SMS, Barella e non solo

© foto di Federico Gaetano

Torna Leonardo, torna il Paris Saint-Germain degli italiani. O almeno, della Serie A. Il ritorno del dirigente brasiliano all'ombra della Torre Eiffel non è ancora ufficiale, ma oltralpe immaginano già la fisionomia che la squadra potrà assumere dopo il mercato estivo. I precedenti, d'altra parte, sono parecchi: dal 2011 al 2013, Leonardo ha portato in Francia il meglio della Serie A.

Ibrahimovic, Pastore, Thiago Motta, Verratti: sono sono alcuni dei nomi che l'ex Milan ha voluto a Parigi nella sua prima avventura. Senza dimenticare i vari Cavani, Marquinhos, Thiago Silva. Logico immaginare che anche questa volta la storia si ripeta. Così di recente si è parlato di Nicolò Barella, vicino all'Inter ma monitorato dal PSG di Leonardo. E Sergej Milinkovic-Savic: corteggiato dalla Juve, ma con i francesi alla finestra: sarebbe più semplice, per Lotito, ottenere i 100 milioni di euro richiesti dal PSG. Senza dimenticare altri due big del nostro massimo campionato: non è un mistero che a Parigi il nome di Miralem Pjanic tiri parecchio. Come del resto quello di Gianluigi Donnarumma, anche se in questo caso c'è da ricordare che Buffon ha lasciato Parigi per non fare da secondo ad Areola. Con il Leonardo-bis, imminente seppur non ancora annunciato, i top player del nostro campionato sono avvisati.