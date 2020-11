Condò critica l'Inter: "Vidal inammissibile. Ma non ho visto calcio contro il Real Madrid"

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato del ko dell’Inter contro il Real Madrid. Un risultato che riduce al lumicino le speranze di qualificazione agli ottavi dei nerazzurri: “Per il momento metterei da parte il discorso sulle ultime due giornate e le chance di qualificazione. E’ dall’inizio che siamo aggrappati alla matematica parlando dell'Inter. Sono ipotesi in vitro che non tengono conto del calcio che abbiamo visto, o meglio che non abbiamo visto in questa partita. Stasera non c’è alcun diritto, solo il dovere di una forte autocritica. C'è da capire il motivo del primo tempo molle, che trova l’epifania nel rosso a Vidal che troverà una grande multa perché è inammissibile lasciare la squadra in 10 così. Prima di fare calcoli, io mi chiederei perché l’Inter quando doveva ripartire è sparita".