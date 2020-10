Condò: "Hakimi può cambiare l'Inter. Shakhtar? Non scordiamoci del 5-0 di agosto"

Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sull'Inter dopo il pareggio per 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach (e la contemporanea vittoria dello Shakhtar contro il Real Madrid): "Hakimi è il giocatore che ti cambia la squadra, secondo me. Sono d'accordo con Conte quando dice che il pareggio con lo Slavia Praga dello scorso anno all'esordio Champions non è paragonabile a quello col 'Gladbach, lo scorso anno il pareggio era stato molto deludente. Questo, pur con un'Inter più forte del 'Gladbach, è diverso. L'Inter secondo me ha tutte le possibilità per passare il turno, anche se col Real Madrid non sarà semplice. Lo Shakhtar? Non dimentichiamoci che solo pochi mesi fa l'Inter ha vinto 5-0 contro gli ucraini...".