Conferme su Gosens: lo vuole la Juve. Sondaggio anche dell'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus è sulle tracce di Robin Gosens. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola conferma l'interessamento della Juventus per il laterale dell'Atalanta che alla corte di Gasperini si sta consacrando come uno dei migliori terzini sinistri della Serie A. Occhio però anche all'Inter: negli ultimi giorni anche il club nerazzurro ha mostrato interesse nei confronti del laterale classe '94.