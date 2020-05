Consiglio di Lega nega sconto, ma Sky non paga. Nelle prossime ore decreto ingiuntivo

Due gli argomenti trattati con particolare attenzione nel Consiglio di Lega di Serie A di quest'oggi, vale a dire l'ipotesi di calendario con cui la Serie A potrebbe ripartire da metà giugno e il rapporto con i broadcaster: partendo da questo tema, è stata ancora una volta ribadita la volontà di non fare sconti per i diritti tv futuri. Le società di massima serie inoltre aspettano il pagamento dell'ultima rata relativa alla stagione 2019/20 in virtù dell'imminente ripresa del campionato. Sia questa posizione, che quella riguardante il calendario di giugno e luglio, saranno sottoposte domani in assemblea.

SKY NON PAGA, OGGI DECRETO INGIUNTIVO - In serata è arrivata la notizia del mancato pagamento dell'ultima tranche di pagamenti di Sky, provocando una serie di meccanismi che potrebbero attivarsi nelle prossime ore, come il decreto ingiuntivo che domani dovrebbe essere depositato contro le televisioni a pagamento.