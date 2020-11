Conte al Senato prima del Dpcm: "Costretti a presentare misure prima del previsto"

Il Premier Giuseppe Conte parla in Senato in vista del Dpcm, per la discussione dello stesso coi parlamentari. "L'interlocuzione col Parlamento e il coinvolgimento delle forze politiche sono passaggi fondamentali. Già dopo sabato in relazione alla lettura del report ragionato sui dati, siamo stati costretti a presentare delle misure prima di mercoledì 4 novembre. In ragione alle sopravvenute evenienze, ho anticipato le mie comunicazioni al Parlamento prima che vengano messe in atto le disposizioni. Accoglierò rilievi e osservazioni verso le misure che saranno approvate. Purtroppo la recrudescenza della pandemia ha portato a una moltiplicazione dei contagi, metà di quelli francesi e poco meno della metà di quelli del Regno Unito. Qui, come in Spagna, l'epidemia è ripresa prima e corre di più".