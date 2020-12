Conte: "Barella sa dove può migliorare, resti coi piedi per terra. Sensi? Non è pronto"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato in vista della gara contro il Bologna di Sensi e di Barella. "Nicolò può e deve migliorare. Sa bene che ha dei margini di miglioramento, sa dove può farlo e può farlo benissimo. Restando umile e coi piedi per terra, sapendo che il lavoro è l'unico modo per migliorare, ha grande margine. Sensi? Non è pronto".