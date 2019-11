Conte consiglia i suoi: "Nel sesso poco sforzo. Meglio restare sotto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'intervista concessa a L'Equipe, Antonio Conte ha raccontato il suo modo di allenare. Totalizzante, anche per quanto riguarda la vita sessuale dei propri calciatori. Con una raccomandazione relativa alla posizione: "In periodo di gara, il rapporto non deve durare tanto. Bisogna fare lo sforzo più piccolo possibile, restando sotto la partner".