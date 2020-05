Conte: "Da lunedì allenamenti di squadra. Ripartenza Serie A? Ancora non ci sono garanzie"

vedi letture

Arriva la conferma dal Premier Giuseppe Conte, dal 18 maggio potranno riprendere gli allenamenti di squadra: "Da lunedì riprenderanno gli allenamenti degli sport di squadra, compresi quelli delle squadre di calcio"

Il Premier Conte si è poi soffermato sulla ripartenza della Serie A: "Il Ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport. Per avere una data certa per la ripartenza c'è bisogno di qualche garanzia in più e in questo momento non ci sono".