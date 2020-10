Conte: "Didattica in presenza a rischio, la curva dei contagi sta subendo un'impennata rapida"

Giuseppe Conte, intervenuto a margine del Festival de Il Foglio, ha parlato così dell'aumento esponenziale dei contagi da Coronavirus nel nostro Paese e delle possibili ulteriori misure restrittive del Governo: "La curva sta subendo una impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza. Non è il nostro obiettivo tagliarla, continueremo a difenderla fino alla fine, ma dobbiamo mantenerci vigili per seguire e assicurare la tutela della salute de tessuto economico", le parole del Premier riportate dall'ANSA.