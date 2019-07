Conte e gli acquisti: "Presto prenderemo decisioni per il bene dell'Inter"

Giornata di conferenza stampa per Antonio Conte, allenatore dell'Inter, direttamente dalla sala stampa dell'Olympic Stadium di Nanchino. L'allenatore nerazzurro ha presentato così la sfida di domani contro la Juventus valida per l'International Champions Cup: “Contro la Juventus sarà un’amichevole importante, è un momento in cui entrambe siamo ancora in preparazione. Sia noi che loro cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato. La Juventus ha giocatori fortissimi, oltre a Ronaldo che è uno dei più forti al mondo cito Higuain, Douglas Costa e Dybala. Noi difensori dovremo stare sempre attenti e concentrati; tutta la squadra dovrà lavorare bene".

Conte s'è poi soffermato sugli ultimi calciatori arrivati a sua disposizione: "Vecino veniva da un infortunio e quindi sta lavorando, nel rispetto dei tempi di recupero anche se siamo molto vicini. Godin ha iniziato gli allenamenti con noi, sono due ottimi giocatori e sono felice di averli a disposizione".

Successivamente, ecco una riflessione sulla campagna trasferimenti dopo la riunione di ieri con i dirigenti: “Per quanto riguarda il mercato e per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo. Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti".