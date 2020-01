© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato così delle somiglianze tra lui e mister Gennaro Gattuso alla vigilia della sfida di campionato col Napoli: "In Gennaro rivedo la grande passione e voglia che ha per il calcio. Lui come me ha fatto la gavetta. Ho grande rispetto nei suoi confronti perché ha anche allenato all'estero, partendo dalla Lega Pro dove non tutti vanno. Sono contento per ciò che sta facendo. Oggi Napoli rappresenta la risposta a ciò che ha fatto con il Milan, un po' sottovalutato per me. Il Milan non dimentichiamo che ha aggiunto giocatori e non sostituito. Gli auguro il meglio".