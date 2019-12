© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Roma ha parlato anche dei contatti avuti la scorsa Primavera con Francesco Totti relativi a un suo possibile approdo sulla panchina della squadra giallorossa. L'attuale allenatore dell'Inter ha così ripercorso quella trattativa: "A Francesco mi lega un'amicizia dai tempi dell'Europeo giocato insieme. Effettivamente mi chiamò, parlammo un po' di questa possibilità e mi illustrò la situazione. Poi io ho fatto delle valutazioni in maniera molto serena e non ho sentito fosse il momento giusto. Ma in quel momento non c'era l'Inter, non c'era un'altra squadra. Fu una mia sensazione e feci questa valutazione, decidendo così di declinare la proposta in maniera molto rispettosa . Un giorno mi piacerebbe allenatore nella Capitale perché Roma è una piazza incredibile, ma non era il momento giusto".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.