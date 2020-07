Conte pareggia e Icardi finisce in tendenza su Twitter: era davvero lui il problema?

Icardi e Conte in tendenza su Twitter. Ma se il secondo hashtag non riguarda tanto Antonio, quanto il premier Giuseppe, sul cognome dell'attaccante argentino non vi sono dubbi. Mauro "spopola" sul social network il giorno dopo il pareggio dell'Inter col Verona. Col sapore del rimpianto: molti utenti osservano infatti come la società nerazzurra non abbia trovato molta pace dopo aver risolto il caso legato al suo ex capitano. Mentre altri mettono a confronto i risultati di Spalletti e Conte, sottolineando come molte delle difficoltà del tecnico toscano fossero legate alla questione legata al suo numero 9.

dimenticavo. voi tifosi avete voluto la cacciata di ICARDI per tenere lautaro?? bene adesso contate i gol... — valter (@valter88285036) July 10, 2020