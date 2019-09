Conte: "Sanchez come Tevez? Io devo migliorare o rigenerare i calciatori"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, In conferenza stampa ha parlato anche di Alexis Sanchez alla vigilia della gara contro l'Udinese. "E' forte, ha dimostrato di aver tutte le qualità: ha vinto in passato, ha giocato in società importanti come Barcellona, Arsenal, United, iniziando molto bene all'Udinese. Ha qualità, velocità, forza, resistenza: dobbiamo fargli riannodare il filo che ha perso in questi ultimi due anni a Manchester. Per molteplici ragioni Alexis non ha dimostrato il suo reale valore ma parliamo di uno che deve essere portato l'Alexis Sanchez che ha fatto parlare di se per le sue qualità. E' disponibile, ha voglia, deve entrare nella nostra idea di gioco ma si è allenato bene iniziando a capire alcune situazioni di gioco".

Sanchez come Tevez per Conte. "Il compito di un allenatore è quello, comunque, di migliorare i propri calciatori, facendoli rendere al massimo. E' stato così anche in passato, i giocatori top e affermati, quando sono arrivato, erano sconosciuti o che non avevano vinto, che venivano da campionati non esaltanti. Alcuni oggi sono dei top player. Il mio compito è quello di migliorare i giocatori, anche chi ha giocatori con una carriera importante come Carlitos Tevez. Cerco di riportarli a regime, a quel che gli compete. Ad Alexis, negli ultimi due anni, è successo qualcosa: ha interrotto quel che era a Barcellona, all'Arsenal. Dovrà essere bravo, con lo staff, ad annodare il filo e lui dovrà dare totale disponibilità".