Antonio Conte stoppa i rumors riguardo un possibile ritorno in Italia, ma sulla panchina della Roma. Il tecnico, reduce dall'esperienza al Chelsea, ha chiarito alla Gazzetta dello Sport che al momento le condizioni per uno sbarco in giallorosso non ci sono: "Mi sono innamorato di Roma frequentandola nei due anni in cui sono stato ct della Nazionale. All'Olimpico senti la passione da parte di questo popolo che vive il calcio con un'intensità particolare, che per la Roma va fuori di testa. Che vive "per la Roma". Un ambiente molto passionale, che ti avvolge. Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la Roma".

Le parole di Totti - Le parole di Conte sono destinate a far discutere, specie dopo la battuta "rubata" ieri dalla Iene a Francesco Totti, attuale dirigente della Roma e punto di riferimento del club in attesa della nomina di un nuovo direttore sportivo. A precisa domanda, Totti ha risposto con un "chiedete a lui se arriva".