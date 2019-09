© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato di Romelu Lukaku in conferenza stampa. "Romelu è entrato nel pianeta Inter mostrando positività e voglia. Il resto del gruppo lo ha capito subito. Stiamo parlando di un ragazzo che ha doti umane importanti, più volte cerca di mandare in gol il compagno. Pensa prima al bene della squadra e per questo è importante per noi. In rosa un giocatore con le caratteristiche simili è Lautaro Martinez: può fare sia la prima sia la seconda. E' un calciatore moderno e nell'eventualità può anche non giocare in coppia con Lukaku. Lui sta migliorando nella forma fisica e nei concetti di gioco. Ha capito cosa voglio da lui e cosa rappresenta per la squadra. E' un attaccante e ci auguriamo che possa anche fare tanti gol come fatto nei club passati e nell'Inter. Ronaldo insieme a Messi è il migliore al mondo, ogni anno vede 40-50 gol, sistematicamente. Romelu deve pensare a fare il bene della squadre e segnare per noi. Alla fine vedremo".