Conte sul ko con la Lazio: "Brucia per la prestazione. I 2 gol nostri regali"

Anche dalla Bulgaria, Antonio Conte non smette di pensare al ko contro la Lazio. Questo il pensiero del tecnico nerazzurro: “Brucia per la prestazione contro una Lazio che è una delle squadre più in forma del campionato. La prestazione c'è stata, dispiace per il risultato perché i due gol sono stati nostri regali. Si riparte con convinzione, domani avremo un impegno europeo ed è giusto affrontarlo nella giusta maniera, rispettando la competizione”.