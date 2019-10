Contropiede spettacolare della Roma: 3-0 all'Udinese, Tudor traballa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Meravigliosa azione della Roma che in pochi tocchi arriva da un'area all'altra: la sfera arriva a Pastore che taglia straordinariamente sulla sinistra per Kluivert che prima sterza su Ekong, poi con il destro chiude sul primo palo, baciandolo. Tre a zero dei capitolini, in dieci, al decimo del secondo tempo. Igor Tudor traballa paurosamente dopo le 7 reti prese a Bergamo.