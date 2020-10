Coppa Italia, alla Samp basta La Gumina: Salernitana ko ma a testa alta, blucerchiati al 4° turno

Alla Sampdoria basta un gol di La Gumina per avere la meglio su un'ottima Salernitana. La squadra di Claudio Ranieri vince 1-0 contro i granata di Castori e passano al quarto turno di Coppa Italia dove troveranno la vincente fra Genoa e Catanzaro in campo sempre al "Ferraris" domani alle 17.

Turnover blucerchiato - Claudio Ranieri cambia undici undicesimi rispetto all’ultimo match contro l'Atalanta. Davanti a Letica c’è una linea a quattro con Rocha, Ferrari, Colley e Regini a centrocampo Adrien Silva e Askildsen mentre in attacco Keita Balde è innescato da Leris, Verre e La Gumina. Cambio dell’ultima ora invece per Fabrizio Castori che deve rinunciare a Anderson per infortunio, al suo posto in attacco al fianco di Giannetti c’è Antonucci. In difesa davanti a Belec ci sono Kare, Gyomber e Mantovani mentre a centrocampo Kupisz, Dziczek e Capezzi con Tiago Casasola e Lopez esterni.

Tanti errori - La Sampdoria prova a fare la partita ma i granata di Castori contengono bene le sfuriate della formazione padrona di casa. Al settimo minuto, Keita ruba palla a Karo, entra in area ma la sua conclusione viene respinta da Belec. Al 23' è Verre che chiude un contropiede orchestrato da La Gumina ma il suo diagonale da ottima posizione si spegne sul fondo. L’occasione più ghiotta per la Salernitana arriva alla mezzora con un tiro dentro l’area di Kupisz ma il centrocampista granata fallisce da ottima posizione. Al 38’ è Rocha a divorarsi da pochi passi il vantaggio: il terzino colpisce male dall’interno dell’area piccola e Belec può salvare di piede.

La decide La Gumina Nel secondo tempo Castori inserisce Aya ma soprattutto Tutino ma la prima occasione è della Samp con La Gumina che si volta in area e calcia trovando la pronta risposta di Belec. Un minuto più tardi Casasola conclude dalla distanza spedendo di poco alto sopra la traversa. All'ottavo i blucerchiati passano con un contropiede orchestrato da Verre e concluso da La Gumina che supera Belec. La Salernitana spinge alla ricerca del pareggio e all'80' chiede un rigore per un presunto braccio largo di Regini. Sul capovolgimento di fronte, bell’azione personale di Jankto in area ma il suo tiro-cross viene intercettato da Belec. Nel recupero la Salernitana spinge con grande generosità alla ricerca del pareggio ma il muro della Sampdoria, seppur con un po' di affanno, resiste.