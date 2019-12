Coppa Italia, Cagliari-Samp: i sardi staccano il pass per gli ottavi

© foto di Sandro Giordano

Seconda giornata del IV turno della Coppa Italia 2019-2020, che ha preso il via ieri pomeriggio. 16 club si stanno dando battaglia - in gara secca - per staccare il pass per gli ottavi, momento della competizione che vedrà subentrare Juventus, Roma, Inter, Torino, Milan, Napoli, Lazio e Atalanta.

Già qualificate Cremonese, Genoa, Fiorentina, Sassuolo, SPAL, Udinese e Parma.

Hanno chiuso il turno Cagliari e Sampdoria, match da poco concluso: 2-1 il finale. Dopo la rete di Cerri nel primo tempo, nella ripresa ci pensa Ragatzu (autore dell'assist all'ex Roma) a raddoppiare: servito da Ionita, l'attaccante mette a rete con un destro secco sul secondo palo. Accorcia le distanze Gabbiadini che, imbeccato da Vieira, affonda con un sinistro preciso sul secondo palo.

Di seguito il programma completo del IV turno (in neretto le squadre qualificate):

Cremonese-Empoli 1-0 [ottavi: Lazio]

(35' Claiton)

Genoa-Ascoli 3-2 [ottavi: Torino]

(14' Pinamonti, 48' Beretta, 68' [aut.] Criscito, 71' Criscito, 78' Pinamonti)

Fiorentina-Cittadella 2-0 [ottavi: Atalanta]

(21' e 53' Benassi)

Sassuolo-Perugia 1-2 [ottavi: Napoli]

(10' Mazzocchi, 17' Nicolussi Caviglia, 82' Bourabia)

SPAL-Lecce 5-1 [ottavi: Milan]

(18' Igor, 24' Paloschi, 31' Murgia, 44' Cionek, 55' Imbula, 84' Floccari)

Udinese-Bologna 4-0 [ottavi: Juventus]

(24' Barak, 42' De Maio, 77' Mandragora, 90+2' Lasagna)

Parma-Frosinone 2-1 [ottavi: Roma]

(20' Siligardi, 71' Trotta, 92' Hernani)

Cagliari-Sampdoria 2-1 [ottavi: Inter]

(7' Cerri, 48' Ragatzu, 86' Gabbiadini)