Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Padova: esordio in viola per Barreca

Ampio turnover per la Fiorentina di Iachini che manda in campo per la prima volta Barreca e sfrutta la Coppa Italia per regalare minuti a Saponara ma anche a Callejon, alla ricerca della forma migliore. Ecco di seguito le formazioni ufficiali della sfida valida per il terzo turno di Coppa Italia tra i viola e il Padova:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Saponara, Pulgar, Duncan, Barreca, Callejon, Cutrone

Padova (4-3-2-1): Vannucchi; Della Latta, Pelagatti, Andelkovic, Gasbarro; Mandorlini, Ronaldo, Halfredsson; Buglio, Curcio; Soleri.