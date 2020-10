Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Parma-Pescara: Inglese ancora ko, c'è Adorante

Ancora out Roberto Inglese, spazio ad Adorante e Karamoh. Sono loro la coppia d'attacco scelta da Fabio Liverani, che si gioca la carta Cyprien sulla trequarti. In porta confermato Colombi, con la linea a quattro che vede l'esordio di Botond Balogh in mezzo alla difesa, con Gagliolo suo partner e Iacoponi e Ricci sulle fasce. A centrocampo insostituibile Hernani, e con lui esordio per Nicolussi Caviglia e la prima volta dal primo minuto per Sohm. Nel Pescara sono numerosi gli ex della sfida: Scognamiglio, Galano ed Alastra affronteranno la gara del Tardini con motivazioni extra, anche se solo Galano conta qualche presenza con la maglia ducale. Di seguito le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-1-2): Colombi; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Ricci; Nicolussi Caviglia, Hernani, Sohm; Cyprien; Adorante, Karamoh.

A disposizione: Sepe, Rinaldi, Pezzella, Scozzarella, Grassi, Kurtic, Brugman, Kucka, Bane, Dezi, Artistico, Valenti, Sprocati.

Allenatore: Liverani

PESCARA (3-4-3): Alastra; Scognamiglio, Bocchetti, Guth; Balzano, Valdifiori, Busellato, Nzita; Capone, Galano, Belloni.

A disposizione: Fiorillo, Radrelli, Elizande, Masciangelo, Jaroszynski, Ventola, Omeonga, Fernandes, Diambo, Crecco, Di Grzia, Riccardi.

Allenatore: Oddo