© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina col vantaggio di misura del Parma il primo tempo della sfida tra ducali e Frosinone valida per il quarto turno di Coppa Italia: in palio c'è la sfida alla Roma, agli ottavi di finale. Di Luca Siligardi la rete ha rotto l'equilibrio al 21': l'attaccante ducale, alla seconda presenza stagionale, riceve al limite dell'area da Laurini, si accentra e poi col sinistro scarica in porta sul palo lontano: Iacobucci non ci può arrivare. Sempre l'attaccante ha sfiorato il raddoppio con un calcio di punizione terminato sulla barriera, mentre Adorante è andato ancora al tiro pericolosamente pochi minuti prima del duplice fischio di Dionisi. Ciociari pericolosi con un contropiede due vs due in seguito a brutta palla persa da Gagliolo, ma Laurini riesce a salvare la propria retroguardia e mandare tutti al riposo sull'1-0.