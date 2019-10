© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Cornelius realizza il quarto gol della gara e il terzo della sua serata al Tardini, ma la gioia del poker dura abbastanza poco per il Parma: Andrea Pinamonti, con una girata da grande attaccante realizza infatti il gol della bandiera per il Genoa, che rimane a tre gol di distanza dalla formazione di casa. Azzeccata dunque la prima scelta di Andreazzoli per quanto riguarda i cambi, anche se la prova difensiva degli ospiti rimane censurabile.