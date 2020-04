Coronavirus, Conte: "Le falsità indeboliscono l'Italia. Non firmerò il Mes così come è ora"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa ha riservato un duro attacco alle opposizioni parlamentari, nello specifico la Lega Nord e Fratelli d'Italia: "Le falsità ci fanno male, quello che è successo stanotte rischiano di indebolire non il premier Conte, non il governo, ma l'intera Italia: è un negoziato difficilissimo. Se ci lasciavano scrivere questo accordo sarebbe già scritto, ma ci sono altri 26 Paesi. Dobbiamo far capire anche a loro qual è il nostro progetto, esprimere la nostra dignità, il nostro coraggio, la nostra lungimiranza. Se il dibattito continua in questi termini rischiamo di perdere forza negoziale. Ribadirò che il Mes così come è ora non è uno strumento adeguato, oggi dobbiamo inventarcene di nuovi e da questo punto di vista io non firmerò finché non avrò un ventaglio di strumenti adeguato alla sfida che stiamo vivendo".