Coronavirus, si allarga il fronte dei club contro il maxi-ritiro. Anche il Napoli senza hotel

Il maxi-ritiro spacca la Serie A, impegnata nel braccio di ferro con CTS e Governo per modificare il protocollo sugli allenamenti collettivi. Al netto del nodo legato alla quarantena, è questo un punto su cui si allarga il fronte delle società contrarie alla clausura. Tuttosport spiega infatti come il Bologna abbia annullato la prenotazione presso l’hotel che avrebbe dovuto ospitare il gruppo squadra. E anche in casa Napoli al momento manca la disponibilità dell’albergo vicino Castel Volturno, che ha bisogno di qualche giorno per poter riaprire dopo un lungo periodo di inattività.