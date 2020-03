Coronavirus. Young: "Dall'Italia un esempio al mondo. Il calcio non conta ora, la gente muore"

vedi letture

Intervistato dal Corriere della Sera, Ashley Young, esterno inglese dell'Inter, ha parlato della situazione che stiamo vivendo, legata all'emergenza Coronavirus: "L'Italia ha dato un grande esempio al mondo, in Inghilterra la gente va ancora al lavoro e ho visto scene di avidità nei supermercati".

Ha temuto di ammalarsi?

"Un po' sì, ma la situazione è stata ben gestita. E poi l'isolamento non piace a nessuno ma si riscoprono gli affetti, la famiglia per cui non abbiamo mai tempo. Tornare a giocare? C'è una pandemia, il calcio non conta. C'è gente che sta morendo".