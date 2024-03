Correa al Marsiglia è un flop assoluto. Ma i tifosi "devono" sperare nel suo riscatto dall'Inter

A Marsiglia, dove si è accasato in prestito sul finire dello scorso mercato (mentre Sanchez faceva il percorso inverso), Jaoquin Correa è riuscito in una mezza impresa: è per distacco il giocatore più detestato dai tifosi dell’Olympique, ma a quegli stessi tifosi tocca paradossalmente sperare nel suo riscatto dall’Inter il prossimo giugno, perché vorrebbe dire poter partecipare alla prossima Champions. L’accordo tra i nerazzurri e i francesi infatti - ricorda La Gazzetta dello Sport - prevedeva un prestito oneroso di due milioni e l’obbligo di riscatto ad altri 10 in caso di qualificazione dell’OM in Champions: il Marsiglia al momento è fuori ma ancora in corsa, visto che il quarto posto che garantisce i preliminari dista solo 4 punti. E ha un’altra carta da giocare, decisamente più complicata: vincendo l’Europa League (ai quarti c’è il Benfica), potrebbe staccare il pass per la Champions a prescindere dal piazzamento in campionato.

Il riscatto del Tucu diventerebbe così il "prezzo" da pagare per riabilitare una stagione malandata, segnata da tre cambi in panchina (Marcelino, Gattuso e Gasset) e dal rendimento disastroso dell’argentino. Che è pagato come un big (in rosa è secondo solo a Aubameyang) ma inesistente in campo: 563 minuti in stagione, senza lo straccio di un gol o di un assist. L’Inter lo aveva pagato 30 milioni più uno di bonus e gli garantiva uno stipendio da 3 milioni a stagione: ai nerazzurri, come ai tifosi dell’OM, non resta che sperare nella rimonta del Marsiglia.