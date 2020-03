Correa da chef a operatore di mercato: prima le empanadas, poi chiama Vazquez alla Lazio

Fino a qualche settimana fa, i tifosi della Lazio erano abituati a vedere Correa correre e smarcarsi in campo. Per ritrovarlo in coppia con Immobile dovranno attendere ancora parecchio tempo, dunque ora possono soltanto accontentarsi di vederlo sotto altre vesti, come quelle da cuoco indossate ieri. Niente scarpini ai piedi, ma mani pulite pronte a cucinare le 'empanadas', fagottini di pasta ripieni. L'argentino si è filmato e ha postato il tutto sul proprio account Instagram, suscitando la curiosità dei fan, di amici e di ex compagni, come Franco Vazquez. Il centrocampista ha giocato con il Tucu a Siviglia e gli ha fatto i complimenti per il piatto preparato. "Che livello", gli ha scritto l'ex Palermo (in passato accostato ai biancocelesti), che poi ha ricevuto un simpatico invito a...venire a giocare a Roma. "Vieni alla Lazio. Ti preparo tutto quello che vuoi" gli ha risposto Correa, che in pochi minuti da chef si è trasformato in un operatore di mercato.