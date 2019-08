© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Angel Correa: il Milan lo vuole fortemente e lo stesso vale anche per l'argentino dell'Atletico Madrid. Correa ha chiesto ai Colchoneros di partire: il Milan gli ha proposto 3,5 milioni per cinque anni, resta ora da limare la distanza di 10 milioni (da 55 a 45) tra domanda e offerta con la società della capitale spagnola.