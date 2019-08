© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Angel Correa. L'argentino dell'Atletico Madrid potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan anche senza cessioni deluxe prima dell'assalto. Ieri l'entourage ha cercato di limare la distanza coi Colchoneros, che dovrebbero calare la pretesea di 50 milioni cash. In ogni caso, André Silva è in uscita, con Espanyol e Valencia ipotesi per il domani del portoghese.