Il centrocampista offensivo dell'Atletico Madrid,Angel Correa, ha parlato della sfida di Champions League a Cadena SER. "Quella contro la Juventus è una gara che ci piace giocare. È molto importante, ma non abbiamo parlato di Ronaldo né di nessun giocatore in particolare. Sappiamo che sono forti e sarà una battaglia. Dobbiamo fare un grande sforzo per conseguire la vittoria. Cristiano è un grande giocatore, ma sta in un'altra squadra".