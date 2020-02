© foto di Giacomo Morini

Rivelazioni di Pantaleo Corvino, ex direttore dell'area tecnica della Fiorentina, in merito al calciomercato del Napoli. Ai microfoni di 'Radio Marte', Corvino ha svelato che il club partenopeo è sulle tracce di Adam Hlozek: "Si tratta di un attaccante giovane ma i dirigenti del Napoli lo conoscono meglio di me. Sono interessati a lui”.

Successivamente, Corvino ha fatto il punto sul progetto Napoli: “Il progetto del Napoli è importante nonostante le difficoltà di questo campionato. La proprietà non lesina sforzi e ha investito tanto anche quest’estate con Manolas e Lozano, ad esempio. A gennaio sono arrivati giocatori funzionali come Demme e Lobotka. Il Napoli è stato da anni l’antagonista principale della Juve. Non è facile individuare la fine di un ciclo, in azzurro ci sono ancora alcuni giocatori presi da Rafa Benitez. Il Napoli è già ripartito e adesso deve chiudere al meglio questo campionato".