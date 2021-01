Cosa ha capito da allenatore della Juve? Pirlo: "Tante responsabilità, sono pronto per questo"

vedi letture

Qual è la cosa più importante che ha capito finora da allenatore? Una domanda a cui Andrea Pirlo ha risposto durante l'intervista a JTV alla viglia della sfida con l'Udinese: "Ho capito da allenatore come da giocatore che i giudizi vanno fatti in modo più generico e anche un po’ più ponderato, mentre magari quando alleni un giorno sei alle stelle e il giorno dopo non hai fatto niente di bello. Però a questo era abituato già da giocatore quindi non è una novità. Facendo l’allenatore della Juve vai incontro a tante difficoltà quindi devi prenderti tante responsabilità ma sono pronto anche per questo".

CLICCA QUI per l'intervista integrale di Andrea Pirlo in vista dell'Udinese