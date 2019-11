© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Porra caralho". Secondo quanto riferito da Tuttosport, che cita chiarimenti arrivati dal Portogallo, sarebbe questa l'espressione che Cristiano Ronaldo ha rivolto a Maurizio Sarri dopo la sostituzione contro il Milan. Un'espressione paragonabile a un generico "che cazzo" in italiano: colorito e magari non apprezzabile, ma non offensivo nei confronti del tecnico toscano o del suo staff.