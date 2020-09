Cosa ha detto la prima gara della Juve: ok CR7-Kulusevski, ma non c'è alternativa al portoghese

Ottima la prima. Meglio, probabilmente, delle più rosee previsioni. Contro la Sampdoria la prima Juventus di Andrea Pirlo ha vinto e convinto: 3-0 e una squadra che tatticamente ha mostrato diverse novità. Un 3-5-2 che si trasforma in 4-4-2 in fase di non possesso che fa dell'equilibrio la sua parola d'ordine. In attacco, infatti, oltre a Cristiano Ronaldo c'era Dejan Kulusevski, con Ramsey ad agire da raccordo col centrocampo.

Scelte forzate perché Paulo Dybala, ancora non al meglio, non era nemmeno in panchina. Ma anche col rientro dell'argentino è palese che pure con questa nuova veste tattica mancahi alla Juventus un centravanti, un giocatore che possa fungere dal alternativa al portoghese o giocare al suo fianco. A maggior ragione dopo l'addio di Gonzalo Higuain, in casa Juventus ci sono tre soli giocatori per due posti più Douglas Costa: troppo pochi per affrontare tutta la stagione.

Da risolvere anche la questione esterno sinistro: senza l'infortunato Alex Sandro, Pirlo a sorpresa ha schierato Frabotta dal primo minuto. Lasciando in panchina De Sciglio, lasciando fuori dai convocati Luca Pellegrini: entrambi sono sul mercato e la Juventus vuole darli via entrambi per poi prendere un altro laterale mancino. Frabotta ieri ha risposto bene, ottima la sua prestazione. Ma affrontare la stagione col classe '99 prima alternativa al brasiliano è scelta tanto affascinante quanto rischiosa.