© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le polemiche seguite a Juventus-Fiorentina e le dure parole del patron viola Rocco Commisso tengono ancora banco negli studi di Sky. In particolare, ha così chiosato Alessandro Costacurta: “Non so che dire, se parli di porcherie e vieni dagli USA. Mi spiego: io mi aspetto che uno che arriva dagli Stati Uniti non dica queste cose, soprattutto per un episodio che per me non è rigore ma sicuramente non è neanche una porcheria. Mi aspetto parole diverse da uno che arriva dagli Stati Uniti d’America, dove dovrebbero avere una cultura sportiva un po’ superiore”.