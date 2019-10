CR7 compagno ideale: qualità e mentalità vincente al servizio della Juve

Fonte: inviato a Torino

“Non è importante chi lo vinca. Sono i trofei collettivi quelli che contano, non i premi individuali”. Quasi s’indispone, Cristiano Ronaldo, quando gli chiedono chi vincerà il pallone d’oro. E non perché snobbi il premio, ovviamente. Quanto per una mentalità che solo i grandi riescono a portare avanti con coerenza, e senza frenesia.

Cristiano al centro del gioco sì, ma gioco (della squadra) non alle sue dipendenze ma funzionale alle sue caratteristiche, come a quelle dei compagni. Ed è proprio su questo aspetto che il numero sette bianconero chiede più attenzione ai giornalisti. “Ognuno ha il suo ruolo e questo fa grande una squadra – spiega -. I miei compagni sanno il mio ruolo, io so il loro, le squadre funzionano così. Vinceremo se giocheremo da squadra. Al di là di chi giochi, siamo una squadra”.

I record diventano così naturale conseguenza di un lavoro, quotidiano e continuo, che si rilancia puntualmente a ogni obiettivo raggiunto. “I 700 gol in carriera raggiunti? Non ci penso più, ora voglio aiutare la squadra a vincere trofei. I trofei individuali sono belli ma non sono la ragione principale. Sono orgoglioso di aver segnato 700 gol ma la priorità è vincere. I record arrivano in modo naturale”. E se lo dice lui...