CR7 decolla a fine 1° tempo: Juve 2-1 sulla Samp. Fa tutto Alex Sandro

Paulo Dybala fa un gol stupendo, Gianluca Caprari ne segna uno più semplice, tutto di freddezza. Poi arriva Cristiano Ronaldo, che con uno stacco aereo dei suoi sigla di testa il 2-1 su cui si chiude il primo tempo di Sampdoria-Juventus: bianconero in vantaggio a Marassi dopo 45 minuti.

Tante grazie Alex Sandro. Tanti ringraziamenti, in tutti i casi, al terzino brasiliano. Dapprima, propizia la splendida rete di Dybala: è da un suo traversone dalla trequarti, infatti, che la Joya s'inventa un sinistro magico al volo per freddare Audero. Poi però lo stesso laterale mancino "s'inventa" il pareggio della Samp: palla persa in zona pericolosissima e rinvio sbilenco sul cross di Ramirez. Sulla sfera si avventa Caprari, che con una botta di prima batte Buffon, alla gara numero 647 in Serie A (eguagliato il record di Maldini).

CR7 vola per il 2-1. Curiosamente, è ancora Alex Sandro a portare in area il pallone decisivo, quello che fissa il parziale del primo tempo. Cross perfetto del brasiliano da sinistra, sul palo opposto il fenomeno portoghese sale in cielo e vi resta (difficile dare colpe a Murru), prima della stoccata aerea di testa che batte ancora Audero. Una serie di botta e risposta, un bellissimo primo tempo al Ferraris: conduce la Juve, 2-1 sulla Sampdoria.